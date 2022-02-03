Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’dan yeni hamle!

Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

'ALDATMA YOK'

Burcu Kıratlı ise konuyla ilgili olarak " Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok.