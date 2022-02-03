Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı’dan yeni hamle!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Daha sonra 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımış, 9 ay sonra ise boşanmıştı. Şubat 2021'de beraberliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evlilikleri üzerinde kara bulutlar olduğu ve çiftin ayrılacakları iddiası ortaya atılmıştı. Evliliği kurtarmaya çalışan ve bu iddialar üzerine açıklama yapan Sinan Akçıl'ın sözleri üzerine, güzel oyuncu Burcu Kıratlı soluğu avukatının yanında almış ve boşanma davası için işlemleri başlatmıştı. Boşanma aşamasında olan çiftten Burcu Kıratlı yeni bir hamlede bulundu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını kaldırdı. Bunun üzerine ünlü şarkıcıdan da açıklama gecikmedi. İşte detaylar...
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Daha sonra 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.
Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Burcu Kıratlı'nın Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katıldı. Sinan Akçıl ise 'işlerim var' diyerek kutlamaya gelmedi. Bu durum "evlilikte kriz mi var?" sorularına neden oldu.
'EVLERİ AYIRDIK'
Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıkladı: "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz.
Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir.
Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."
'ALDATMA YOK'
Burcu Kıratlı ise konuyla ilgili olarak " Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok.
Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz." dedi.
SÜRPRİZ HAMLE
Evlilikleriyle ilgili düşünme aşamasında olduklarını açıklayan çiftten Burcu Kıratlı, yaptığı sürpriz hamle ile kararını belli etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi.
Burcu Kıratlı'nın bu hareketi 'evliliklerini kurtaramadılar' dedirtti.
SİNAN AKÇIL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Burcu Kıratlı'nın hamlesinin ardından Sinan Akçıl'dan beklenen açıklama geldi. Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı ile evliliklerindeki sorunları aşamadığını söyleyerek, "Boşanıyoruz" açıklamasında bulundu.