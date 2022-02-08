Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de konser verdiği sırada sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Topuk ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Karaca, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi.
Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki sanatçının ayağı kırıldı.
Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı.
"İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister."
Ayağı alçıya alınan ünlü sanatçı, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.
Karaca, "Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız" ifadelerini kullandı.