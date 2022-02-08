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Haberler Magazin Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de konser verdiği sırada sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Topuk ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Karaca, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyurdu.

08.02.2022, 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 13:08

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi.

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki sanatçının ayağı kırıldı.

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı.

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

"İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister."

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Ayağı alçıya alınan ünlü sanatçı, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Şarkıcı Işın Karaca sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Karaca, "Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız" ifadelerini kullandı.