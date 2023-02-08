Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.
AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.
Alınan son bilgilere göre depremde 6 bin 234 can kaybı yaşanırken, 37 bin 11 yaralının olduğu öğrenildi.
"İZNİNİZ OLMADAN LÜTFEN YOLA ÇIKMAYIN"
Atacan, Instagram sayfasından yayınladığı videoda takipçilerine bilgi verip, aynı zamanda uyarıda da bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Selam. Herker bize bir şeyler göndermeye çalışıyor. Ama biz eşya götürmüyoruz. AFAD'dan aldığımız izinle, off-road araçlarla yardıma gidiyoruz.
Tırlarla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz. Yardım teklifleri için teşekkürler. Organize olmadan, izniniz olmadan lütfen yola çıkmayın."
Eşinin paylaşımını alıntılayan Pınar Altuğ, "Lütfen AFAD'la koordineli çalışın, yardım edeyim derken işleri zorlaştırmayın." dedi.