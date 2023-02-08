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Haberler Magazin Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da ağır yıkımlara yol açtı. Depremin ardından tüm ülke depremzedelere yardım için kollarını sıvadı. Oyuncu Yağmur Atacan da 15 arkadaşı ile birlikte pikap araçlarla köylere yardım götürmek için yola çıktı.

08.02.2023, 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 10:04

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Alınan son bilgilere göre depremde 6 bin 234 can kaybı yaşanırken, 37 bin 11 yaralının olduğu öğrenildi.

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

"İZNİNİZ OLMADAN LÜTFEN YOLA ÇIKMAYIN"

Atacan, Instagram sayfasından yayınladığı videoda takipçilerine bilgi verip, aynı zamanda uyarıda da bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

"Selam. Herker bize bir şeyler göndermeye çalışıyor. Ama biz eşya götürmüyoruz. AFAD'dan aldığımız izinle, off-road araçlarla yardıma gidiyoruz.

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Tırlarla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz. Yardım teklifleri için teşekkürler. Organize olmadan, izniniz olmadan lütfen yola çıkmayın."

Yağmur Atacan ve arkadaşları deprem bölgesine gidiyor

Eşinin paylaşımını alıntılayan Pınar Altuğ, "Lütfen AFAD'la koordineli çalışın, yardım edeyim derken işleri zorlaştırmayın." dedi.

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