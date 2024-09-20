Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

MasterChef Türkiye son bölümde Semih ve Mehmet Şef'in kavgası ekranlara damga vurdu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Semih öyle bir şey yaptı ki Mehmet Şef çileden çıktı. İşte rekabetin had safhada olduğu Masterchef'te son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler yarışmacılardan balkan yemekleri yapmalarını istedi. Semih yaptığı sosunu tattıktan sonra kabı masaya sert bir şekilde vurarak 'Ben yediğimde böyle değildi' deyince Mehmet Şef çok sinirlendi. Mehmet Şef bir daha yaşanması durumunda çok sert tepki vereceğini söyledi.
SENİ BURADAN KOLUNDAN TUTTUĞUM GİBİ ATARIM
"Bir daha bizim tarif ettiklerimiz yemekleri az önce vurduğun gibi, yok o öyle değildi falan dediğini duyarsam seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle benim bildiğim şöyle diyorsun. Ben her zaman söyledim; çıkardığımız ana reçeteler var ve o reçetelere göre değerlendiririz. Açıklamıyorsun, sos fırlatıyorsun burada. Sen bize sos fırlatamazsın. Sen her yemekten sonra boynunu bükemezsin. Haddini bil. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Kendine gel."
SEMİH ŞEFLERDEN ÖZÜR DİLEDİ
Bu anların ardından Semih yarışmacılarla beraber stüdyodan çıktığı anda önlüğü sinirlenerek çıkardı. Bireysel dokunulmazlık oyununa geçilmeden önce ise söz alan Semih, şeflerden özür diledi.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN
Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef'te 3. dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI
Kırmızı takım yarışmacıları hünerlerini sergilemek için tekrar tezgah başına geçti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Semih oldu. Genç yarışmacı potaya Zübeyde'yi gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise MasterChef'in 6. eleme adayı Erim oldu.