  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin

Masterchef Semih'ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

TV8 ekranlarında dün izleyici ile buluşan Masterchef Türkiye programında yine heyecan doruktaydı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef'te ipler iyice gerildi. Yayınlanan yeni bölümde Kırmızı Takım ve Mavi Takım yarışmacıları üçüncü takım dokunulmazlığı için mücadele etti. Semih'in hareketine sinirlenen Mehmet Şef, genç yarışmacıya "Seni buradan atarım" diyerek küplere bindi. İşte Mehmet Şefi çileden çıkartan o anlar...

HABER MERKEZİ
Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

MasterChef Türkiye son bölümde Semih ve Mehmet Şef'in kavgası ekranlara damga vurdu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Semih öyle bir şey yaptı ki Mehmet Şef çileden çıktı. İşte rekabetin had safhada olduğu Masterchef'te son bölümde yaşananlar...

Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler yarışmacılardan balkan yemekleri yapmalarını istedi. Semih yaptığı sosunu tattıktan sonra kabı masaya sert bir şekilde vurarak 'Ben yediğimde böyle değildi' deyince Mehmet Şef çok sinirlendi. Mehmet Şef bir daha yaşanması durumunda çok sert tepki vereceğini söyledi.

Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

SENİ BURADAN KOLUNDAN TUTTUĞUM GİBİ ATARIM

"Bir daha bizim tarif ettiklerimiz yemekleri az önce vurduğun gibi, yok o öyle değildi falan dediğini duyarsam seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle benim bildiğim şöyle diyorsun. Ben her zaman söyledim; çıkardığımız ana reçeteler var ve o reçetelere göre değerlendiririz. Açıklamıyorsun, sos fırlatıyorsun burada. Sen bize sos fırlatamazsın. Sen her yemekten sonra boynunu bükemezsin. Haddini bil. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Kendine gel."

SEMİH ŞEFLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu anların ardından Semih yarışmacılarla beraber stüdyodan çıktığı anda önlüğü sinirlenerek çıkardı. Bireysel dokunulmazlık oyununa geçilmeden önce ise söz alan Semih, şeflerden özür diledi.

Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef'te 3. dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI

Kırmızı takım yarışmacıları hünerlerini sergilemek için tekrar tezgah başına geçti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Semih oldu. Genç yarışmacı potaya Zübeyde'yi gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise MasterChef'in 6. eleme adayı Erim oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA