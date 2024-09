Masterchef Semih’ten olay hareketler! Mehmet Şef neden çıldırdı?

SENİ BURADAN KOLUNDAN TUTTUĞUM GİBİ ATARIM

"Bir daha bizim tarif ettiklerimiz yemekleri az önce vurduğun gibi, yok o öyle değildi falan dediğini duyarsam seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle benim bildiğim şöyle diyorsun. Ben her zaman söyledim; çıkardığımız ana reçeteler var ve o reçetelere göre değerlendiririz. Açıklamıyorsun, sos fırlatıyorsun burada. Sen bize sos fırlatamazsın. Sen her yemekten sonra boynunu bükemezsin. Haddini bil. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Kendine gel."

SEMİH ŞEFLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu anların ardından Semih yarışmacılarla beraber stüdyodan çıktığı anda önlüğü sinirlenerek çıkardı. Bireysel dokunulmazlık oyununa geçilmeden önce ise söz alan Semih, şeflerden özür diledi.