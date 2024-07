Elektronik müziğin yeni nesil ikizleri

İkiz kardeşler Arda Tuncer ve Başak Tuncer'in kurduğu müzik grubu Kronik Leila'nın iki şarkılık son son single'ı 24 Mayıs'ta dinleyicilerle buluştu.

Grubun son teklisi Loneliness in My Mind'ın görsellerinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı.

Single'da grubun yeni parçası ile birlikte Mart ayında yayınladıkları Entrapped Air de bulunuyor.

Yüksek tempolu ve ikilinin önceki parçalarında olduğu gibi farklı sound'ları bir araya getiren art pop türündeki Loneliness in My Mind vizualizer'ında ilk kez yapay zeka kullanılmasıyla da öne çıkıyor. Arda ve Başak Tuncer ile elektronik müziği ve yeni projelerini konuştuk.

KARARI 13 YAŞINDA VERDİLER

- Müziğe nasıl başladınız?

10-14 yaş aralığında, birlikte müzik dinlemek en sevdiğimiz şeydi. Her boş anımızda bilmediğimiz müzisyenleri, müzik gruplarını keşfedip onların bulabildiğimiz bütün şarkılarını dinliyorduk. 13 yaşımızdayken artık ikimiz de mesleğimizin müzikle uğraşmak olmasını istediğimizden emindik. Bu isteğimizi ailemizle paylaştıktan sonra hazırlanma sürecinin ardından konservatuvar sınavlarına girdik, kazandık ve böylelikle müziğe başlamış olduk.

- Elektronik müzikte sizi çeken neydi? Başak: Arda 8 yıl boyunca Türkiye dışında yaşadı. Önce Fransa'da, ardından İtalya'daydı; aralarda Türkiye'ye uğradığında denk gelen konserlere gitmeye çalışırdık; yabancı elektronik müzik gruplarının konserleri oluyordu ve birbirimizle paylaşımlarımız hep elektronik müziğin bize ne kadar büyülü geldiği üzerineydi. Böylelikle, elektronik müzik dinleyicisi olduk ve birlikte müzik yapma fikri çıktığında da aklımıza tür olarak elektronik müzikten başka bir seçenek gelmedi bile.

AYRI UÇLARDA YAŞAMIYORUZ - İkiz kardeş olarak müzik yapmak nasıl bir duygu?

Biz memnunuz, seviyoruz böyle olmasını ama aksini bilmediğimiz için de bu gibi soruları nereden bakarak cevaplamak mantıklı olur bilemiyoruz.

Fikir farklılıklarımız, tartışmalarımız oldu tabi zaman zaman ama kardeş olmak, bu gibi şeyleri daha fazla tolere etmeyi sağlıyor olabilir.

Bir de ikimiz de birbirimizden siyahla beyaz kadar ayrı uçlarda düşünüp yaşamıyoruz.

- Dijital çağda müzik yapmanın size göre avantaj ve dezavantajları neler? Arda: Günümüzün teknolojik imkanları, birçok alandaki farklı dijital platformlar, kimsenin ekstra ayrıcalıklara sahip olması gerekmeden veya birilerinin boyunduruğu altına girmeleri gerekmeden kendi kendilerini var edebilmelerini, sanatlarını özgürce üretip ortaya koyabilmelerini, kendi kitlelerini oluşturabilmelerini sağladı. Tabi ki herkesin her şeyi yapabilecekmiş gibi göründüğü böylesine büyük bir havuzda, bir takım püf noktaları çözenler daha iyi veya daha çabuk yol alabiliyor; tamamen bağımsız şekilde hareket etmek istiyorsanız, burada da her aşamayı kendi başınıza halletmeye çalışmanın zorluğu olabiliyor.

- Müzikte varmak istediğiniz nokta nedir? Başak: Görsellerimizden tutun, söz yazımına, prodüksiyonumuzdan sosyal medya çalışmamıza kadar sanatımızı oluşturup sunmamın her aşamasını bizim yapıyor olmamızla sanırım zaten manevi olarak varmak istediğimiz noktadayız.

Bundan sonraki hedefimiz, kendi yapmış olduklarımızı aşarak; ürettiklerimizin üstüne ekleyerek, gelişerek aynı şekilde devam etmek olur.

- Müzikal anlamda farklı tarzlara nasıl bakıyorsunuz? Başak: Yaşamda ve doğada olduğu gibi her rengin, her farklı çeşidin kendine has hikayesi, güzelliği var. Müziğin farklı türleri bizim üretkenliğimizi besliyor; duyduğumuz, karşımıza çıkan her şeyden farklı bir şeyler öğrenip ilham alıyoruz.

Albüm kapağı için oluşturdukları görselin ilham verdiği albümün ismine de ilham oldu. "Patchwork Tales" yani "Yamalı Masallar" 20 yıllık büyüme ve gelişme sancıları, mücadeleleri ve olgunlaşma hikayelerimizi anlatıyor.

- Albüm kapağı da dikkat çekici. Sizden detaylarını dinlesek? Başak: Çok plansız, programsız bir şekilde albüm kapağımızı oluşturduğumuzda görselde kullandığımız yama figürleri üzerine albümümüzün adını "Patchwork Tales" yani "Yamalı Masallar" koyduk. Bu durumun bizde yeri özel, çünkü albümün baştan sona tüm parçalarının anlattıklarını ancak bu kadar güzel özetleyen bir isim ve görsel olabilirdi. Neredeyse 20 yılı içinde kapsayan büyüme ve gelişme sancıları, mücadeleleri ve olgunlaşma hikayelerimizi anlatıyoruz albümümüzde. Kapak görselinde kendimizi iki edindikleri yamalarla dönüşmüş, büyümüş olan iki kız kardeş. Kız kardeşliğin kadınlar üzerindeki gücü ve iyileştiriciliği de (sadece kardeş olması gerekmiyor; arkadaş veya herhangi bir kadının bir başka kadına herhangi bir konudaki desteği de bizim "kız kardeşlik" tanımımızın içinde) hem müzik grubu olarak duruşumuzun hem bu albümün öne çıkan konularından.

- Yakın zamanda yeni projeler var mı?

Evet, başladığımızdan beri üretmeye ara verdiğimiz bir zaman dilimi olmadı. Çok sık yeni single ve EP çıkardık. Şimdi ikinci albümümüz için çalışmalara başladık. 2024 içinde yeni albümümüzün yayınlanmasını planlıyoruz.