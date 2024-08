Turistin gözdesi Alaçatı

İzmir'in tatil cenneti Çeşme, Çeşme'nin turizm merkezi Alaçatı. Sokakları, rengarenk çiçekleri, yıllara meydan okuyan binaları, yeniden canlandırılan taş evleri, kafe-restoranları, tarihi kapı-pencereleri, kendine has dokusu, hediyelik ürün satılan dükkanları, takı tezgahları ve hatta sokak kedileriyle herkesin ilgisini çekiyor. Yaz döneminde yoğun bir nüfus patlaması yaşayan Alaçatı Mahallesi'nin her sokağında ayrı bir güzellik karşılıyor insanları. Kimileri yurt dışından kimileri de ülkemizin dört bir yanından gelen tatilciler, gecesi gündüzü her daim hareketli olan Alaçatı'yı gezmeye doyamıyor adeta. İster ilk kez gelsin, isterse her yaz burada dolu dolu vakit geçirsin, insanları her defasında kendisine hayran bırakan gözde tatil merkezi, renkli manzaralarıyla popülerliğini korumaya devam ediyor.

GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI

Neredeyse her sokakta karşımıza çıkan pembe, mor, turuncu ve beyaz begonviller, bazı restoranların çiçekli süslemeleri, Türk Sineması'nın duayenlerinin olduğu fotoğraf kareleri, herkesin önünde dakikalarca fotoğraf çektirdiği aynalar, hayata dair anlamlı yazılar, resimler, ilginç figürler, tarih kokan kapı ve pencereler, süslü salıncaklar, meraklı kediler ve daha fazlası, Alaçatı'nın göze çarpan güzelliklerinin başında geliyor. Gündüzü ayrı hareketli gecesi apayrı canlı olan Alaçatı sokakları, her yıl milyonlarca kişinin hafızalarında güzel hatıralar bırakmaya devam ediyor.