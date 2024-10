Geç kalmamızın nedeni zaman algımızdaki farklılıklar! Bilimsel bir açıklaması var!

Bazı insanlar için geç kalmak adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Zaman algısı, zaman yönetimi ve hatta kişilik özellikleri gibi çeşitli faktörler, sürekli geç kalan kişilerin bu alışkanlıklarından bir türlü kurtulamamalarına neden oluyor. Hepimiz mutlaka, ister bir iş toplantısı, ister arkadaş buluşması olsun, her zaman geç kalan birini tanıyoruzdur. Peki bu sürekli geç kalma durumu gerçekten açıklanabilir mi? Neden bazı insanlar sürekli geç kalır? Uzmanlar, geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör olduğunu söylüyor. Bunlardan en önemlisi ise beynimizin zaman algısında yaşanan farklılıklar. University College London'da bilişsel sinirbilim profesörü olan Hugo Spiers'e göre, beynimizdeki belirli mekanizmalar, bir etkinliğe ya da buluşmaya ne kadar süre içinde varmamız gerektiğini yanlış hesaplamamıza neden olabilir. Hipokampüs adı verilen beynin bir bölgesi, zamanın belirli yönlerini işliyor ve bu da insanların bir işin ya da yolculuğun ne kadar süreceğini tahmin etmelerini sağlıyor. Ancak, bu süreç her zaman doğru çalışmıyor ve bazı insanlar, gitmeleri gereken yere varmak için gereken süreyi küçümsüyorlar. Profesör Spiers'in yaptığı araştırmalara göre, gideceğimiz yere aşina olup olmadığımız zaman algımızı etkiliyor. Örneğin Londra'ya yeni taşınan öğrencilerle yapılan bir deneyde, öğrenciler gidecekleri yerleri ne kadar iyi tanıyorsa, o yere varış sürelerini daha doğru tahmin edebiliyorlardı. Ancak, aşinalık arttıkça, bazı detayları gözden kaçırmaya başlıyor ve süreci hafife alıyoruz. Özellikle, seyahatten önce hazırlık yapmak gibi ek görevler zamanlamayı zorlaştırabiliyor. Araştırmalar, müzik, kalabalık vs. gibi çevresel faktörlerin de zaman algımızı bozabileceğini ortaya koyuyor.