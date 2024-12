Vosvos tutkusunun izinde 35 yıl

1980'li yıllarda Amerikan arabalarını tamir ederek işe başlayan Yılmaz Cenger, bu araçların modasının geçmesiyle birlikte yönünü eski Volkswagen Beetle'lara çevirdi. Çetibeli'de kiraladığı atölyesinde Vosvosları tamir ve modifiye etmeye başlayan Cenger, her bir aracı özenle ele alıyor. Kendisine getirilen 1960'lı yılların Vosvosları, onun sabırlı ve detaylı çalışmaları sayesinde aylarca süren emekle eski görkemine kavuşuyor.

'GEÇMİŞİN RUHUNU TAŞIYOR'

Yılmaz Cenger'in işine olan sevgisi, yaptığı araçlarda kendini gösteriyor. Her bir Vosvos, onun usta ellerinde yeniden kimlik kazanıyor. Bugüne kadar yüzlerce Kaplumbağa tipi Volkswagen otomobili hayata döndüren Cenger, "Her araç bir hikaye barındırır, bu araçlar ise geçmişin ruhunu taşır. Ben bu ruhu korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyorum Vosvos tamiri sıradan bir iş değil; bu araçların her biri birer tarih tanığı. Birçok insan için Vosvos, çocukluk anılarını canlandırıyor. Bir zamanlar babalarının kullandığı arabayı bugün kendileri sürdüklerinde gözlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Buradaki araçların kimi çok kilometre yapmış, kimi ise yıllarca garajda beklemiş. Ama hepsi bir şekilde yeniden hayata dönmeyi hak ediyor" diyerek duygularını dile getirdi. Yılmaz Usta, sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok sipariş alıyor. Özellikle Avrupa'dan eski Vosvos sahipleri, araçlarını restore ettirmek için Mehmet Usta'yı tercih ediyor. Yılmaz ustanın Çetibeli'deki küçük atölyesi, Vosvos tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiş durumda. Onun ellerinden çıkan araçlar, geçmişin zarafetini ve bugünün teknolojisiyle harmanlanmış bir yaşam tarzını yansıtıyor.

SADECE BİR ARAÇ DEĞİL...

Yılmaz Usta, Vosvosların sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda insanlara nostalji, sadelik ve huzur taşıyan bir yaşam tarzını temsil ettiğini vurguladı. Onun usta ellerinde yeniden doğan Vosvoslar, geçmişin izlerini taşımaya ve yolları süslemeye devam ediyor.