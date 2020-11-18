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Haberler Politika CHP'li Menemen Belediye Başkanı partisinden istifa etti

'li Başkanı partisinden istifa etti

tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Kuruluna sevk edilen Başkanı , partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Menemen Belediye Başkanı partisinden istifa etti

18.11.2020, 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıklamıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li Başkan Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Başkan Aksoy, yaptığı açıklamada, "Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.

CHP'den Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihraç istemi CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un suç dosyası kabarık çıktı

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