Sayıştay’ı takmadı Kaçar’ı da atadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, göreve geldikten sonra kurum bünyesindeki 11 şirketin yönetim kurullarını adeta arpalığa çevirdi. Çünkü, neredeyse tamamı çok büyük zarar eden bu şirketlerin toplam 120 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine yıllık 4 milyon 706 bin lira ücret ödendiği göz önüne alındığında ortada büyük bir rant var. O da bunu adeta ulufe gibi kafasına göre dağıtıyor. Hatta işi o boyuta vardırdı ki, bir ara makam şoförü Hüseyin Sezer'i İZDENİZ A.Ş. yönetim kurulu üyesi bile yaptı. Biz bu skandal atamayı duyurduktan sonra Sezer'i bu görevinden aldı.



AÇIK AÇIK UYARILDI

Sayıştay bile hazırladığı raporda belediyeyi bu atamalar konusunda açıkça uyarmak zorunda kaldı. Sayıştay raporunda "Teknik yeterlilik ve mesleki birikimi gereği şirketin amacıyla örtüşmeyen kişilerin şirketlerin yönetim kurullarında görev alması şirket yönetimi açısından risk oluşturmaktadır. Şirketlerin en yetkili organı yönetim kurulu üyelerinin atamasında teknik yeterlilik ve mesleki birikime önem verilmesi her yıl zarar eden bu şirketlerdeki kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanıldı. Peki Soyer, Sayıştay'ın bu uyarılarından ders aldı mı? Nerede? Atamaları kafasına göre yapmayı sürdürüyor.



HIZLI YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Soyer şimdi de adeta Sayıştay'a nazire yaparcasına Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar'ı sağlıklı kentleşme için kurulan belediye şirketi Ege Şehir Planlama A.Ş'nin yönetim kurulu üyeliğine atadı. Atama Ticaret Sicil Gazetesi'nde de duyuruldu. Soyer, yine bu şirketin yönetimine geçtiğimiz günlerde müzik öğretmeni Celaleddin Polat'ı atamıştı. Anıl Kaçar'ın bu şirketin görev alanıyla ilgili ne tecrübesi var? Daha birkaç yıl önce Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nda memurdu ve KESK'e bağlı Tüm Bel Sen 1 No'lu Şube Başkanı'ydı. Soyer'le birlikte Kaçar'ın hızlı yükselişi başladı. Önce Sosyal Projeler Daire Başkanı oldu. Şimdi de bu şirketin yönetimine atanarak ikinci bir maaş da almaya başladı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Soyer'e Sayıştay'ın uyarısını bile dinlemeden bu atamayı yaptıran Kaçar'ın ne özelliği olduğunu araştırdım. Bir şey bulamadım. Ancak HDP'li isimleri belediyede önemli görevlere getiren, hatta HDP'nin üst düzey yöneticilerini kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'na alıp onlara akıl danışan Soyer'in hoşuna gidecek paylaşımlar yaptığını gördüm. Örneğin, 25 Eylül'deki bir paylaşımında HDP'yle ilgili gözaltılara tepki göstermiş ve Türkiye'de faşizm olduğunu iddia etmiş. Bir paylaşımında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakarette bulunmuş. Ayrıca 27 Ağustos'ta ölüm orucunda yaşamını yitiren DHKP-C'li Ebru Timtik'in arkasından "Okuyoruz, izliyoruz, üzülüyoruz; sadece kahroluyoruz maalesef" diye ağıt yakmış. 23 Ağustos'ta Grup Yorum'un "İsyan olsun" şarkısını paylaşmış. Soyer de almış bu isme İzmirlinin cebinden ikinci maaşı bağlamış. Büyükşehir'deki bu hoyrat yönetim anlayışı daha ne kadar sürecek?











Erhan GÜLENÇ

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