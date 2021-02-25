PKK’yı bırak gel devlete teslim ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olduktan sonra partisini PKK'nın kuklası HDP çizgisine taşımakla eleştirilirken Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir çıkış geldi. CHP'yi PKK elebaşı Murat Karayılan'ın bile "CHP'yle aynı düşünüyoruz" dediği noktaya getiren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da HDP önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarının serbest kalması için 541 gündür eylem yapan Diyarbakır Anneleri'ne katılacağını açıkladı. Celal Kılıçdaroğlu, "Abim de PKK'ya esir düştü. Kardeşi olarak eylem yapma hakkım var. Diyarbakır Anneleri'nin yanında duracağım. PKK'nın ağabeyimi artık serbest bırakmasını isteyeceğim" dedi.



'ESİR OLDUĞU' GÖRÜLÜYOR

Diğer yandan ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunacağını anlatan Celal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'da 'Abi gel devletine teslim ol. Pişmanlık yasasından faydalan. Bizi üzme yeter' diyeceğim" ifadelerini kullandı. Ağabeyinin icraatlarının PKK'ya esir düştüğünü gösterdiğini anlatan Celal Kılıçdaroğlu, "Ağabeyim sırtını HDP'ye dayadı. Onlara 'dostlarım' dedi. Senin dostların bizi Tunceli'deki yerimizden yurdumuzdan etti. Bu ne biçim dostluk? Tunceli'de köyümüz vardı. Yaşanacak yerdi. Babadan dededen kalma, koyun ve keçilerimiz vardı. PKK'lılar gelirdi kalkın bize ekmek pişirin, kavurma yapın derdi. Oradan o yüzden ayrıldık. Abim ise şimdi HDP'yle içli dışlı oldu. Bu da PKK'ya esir olduğunu gösterir. HDP, PKK'nın kuklasıdır" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA HAYKIRACAĞIM

Öte yandan sosyal medyada da bir video yayınlayan Celal Kılıçdaroğlu, "Abimi PKK ve FETÖ ele geçirmiş. CHP ve muhalefet zor durumda durumları hiç iyi değil. Diyarbakır Anneleri'nin yanına gidip abim için haykıracağım. 'Abimi derhal bırakın yeter artık, insanlık suçu işlemeyin' diyeceğim" ifadelerini kullandı.



İZMİR'E TAŞINMIŞTI

Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin CHP'nin Genel Başkanı olmasından bir süre sonra İzmir'e taşınmıştı. Daha sonra bir ara Didim'e yerleşen Celal Kılıçdaroğlu, yeniden İzmir'e dönmüştü. Şu an Eşrefpaşa Semti'nde ikamet eden kardeş Kılıçdaroğlu, 2016 yılında "Aydın'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) temizlenmesi ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yandaşlarının hesap vermesi" amacıyla Söke'den Didim'e kadar yürüyüş yapmıştı.

Erhan GÜLENÇ

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