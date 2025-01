ABD’li saldırganlar arasında derin bağ

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletinde bulunan Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli aracı Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patlamıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayda hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Sürücünün 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu kaydedilen açıklamada, Livelsberger'ın Colorado Springs'te birden çok adreste kaydının bulunduğu aktarıldı. Seçim döneminde Trump'a desteğini açıkça ilan eden ve kabinede yer alması beklenen Tesla'nın sahibi Elon Musk, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile patlatılan Tesla aracın Turo adlı araba kiralama uygulamasından kiralandığını söyledi. İki saldırının bağlantılı olabileceğini belirten Musk, yeni bir tartışmayı başlatmış oldu. Turo şirketi her iki aracın da kendilerinden kiralandığını doğruladı.

ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİ

Bir başka iddia ise, ABD'de bomba etkisi yarattı. ABD Ordusu Özel Kuvvetleri'nin eski istihbarat operasyonu idare uzmanı olduğu belirtilen Livelsberger ile New Orleans'ta Fransız Mahallesi'ndeki kalabalığın üstüne aracını sürüp uzun namlulu silahıyla ateş açan Shamsud-Din Jabbar adlı saldırganın orduda bir dönem beraber görev aldıkları iddia edildi. 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar, pikapla kalabalığın arasına dalmış ve 15 kişinin ölümüne neden olmuştu. Jabbar ve Livelsberger'in araçları aynı uygulamadan kiralaması ve her ikisinin de daha önce ABD ordusunda görev yapması dikkat çekti. Yetkililer, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor. Saldırılarına ardından açıklama yapan Başkan Donald Trump, Joe Biden'ı suçladı. Trump, demokratların ve yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini belirterek, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlikle olacak olan budur" ifadesini kullandı. Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar. CIA, çok geç olmadan şimdi müdahil olmalı. ABD çöküyor. Ülkemizin her yerinde Güvenlik, Ulusal Güvenlik ve Demokrasi'de şiddetli bir erozyon yaşanıyor. Bunu yalnızca güç ve güçlü liderlik durdurabilir. 20 Ocak'ta görüşmek üzere" dedi.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI NEW YORK'TA

ABD'DE bir başka saldırı da New York eyaletindeki gece kulübünde gerçekleşti. New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, eyaletin Queens bölgesindeki "Amazura" isimli gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yaklaşık 4 kişinin kulübe girmek için sıra bekleyen 15 kişiye 30 el ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü erkek 6'sı kadın 16-20 yaşları arasında 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırının "terör eylemi" olmadığı, saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.