Maymun Çiçeği’nden korunma yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem anlattı

Monkeypox ya da maymun çiçeği olarak bilinen virüsün Afrika'da yayılmasından sonra Avrupa'da görülmesi ile herkesi yeni bir pandemi endişesi sardı. Dünya Sağlık Örgütü bu virüse karşı küresel acil durum ilan etti ve ülkemizde vaka görülüp görülmediği merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yakın zamanlarda olmadığı yönünde açıklama yaparak herkesin içine su serpti. Ancak Covid-19 döneminden de tecrübeli olduğumuz gibi her an, her pandemiye karşı hazırlıklı olmalıyız.

Elimizdeki en büyük silahımız ise: BAĞIŞIKLIĞIMIZ.

Bağışıklığınızı Nasıl Yükseltebilirsiniz?

Zayıflamış bir bağışıklık sistemi bakteriyel ve viral enfeksiyon riskinizi artırır. Onu yüksek tutmak için yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi faktörler çok önemlidir. Ancak diyetiniz bağışıklık üzerinde oldukça büyük bir rol oynar. Özellikle antioksidan bakımından zengin beslenmek bağışıklık sistemi için önemlidir. Antioksidan özelliğe sahip A, C ve E vitaminleri, selenyum ve kuersetin açısından zengin gıdaları tüketilmeniz, dengeli bir diyetinizin olması aynı zamanda vücuda stres oluşturacak besinlerden uzak durmanız bağışıklığınızı destekleyecektir.

RENKLİ TABAKLAR TERCİH EDİN

Tabağınızın rengi belki önemli değil ama içerisine koyduğunuz besinlerin rengi çok önemlidir. Yeşil, kırmızı, mor-mavi ve beyaz renkli meyve ve sebzeler farklı kombinler halinde sofranızda beraber bulunsun. Yeşil meyve ve sebzeler klorofil, karotenoid, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan önemli bileşenler likopen, betasiyanin, kuersetin, hesperidin ve antosiyaninlerdir. Mor ve mavi meyve ve sebzeler antosiyanin ve fenolik asit; beyaz meyve ve sebzeler beta glukan ve flavonoidler gibi antioksidanları içerir. Tabağınızdaki bu renk çeşitliliğinin sağladığı antioksidanlar vücudunuzu serbest radikallere karşı koruyarak genel sağlığınızı destekler.

AKLINIZA İLK GELEN ADRES

Hasta olduğunda çoğu kişinin aklına ilk olarak C vitamini almak gelir. Haksız sayılmazlar çünkü C vitamini vücuttaki en güçlü antioksidanlardan biridir. Eğer onu doğal yollardan almak isterseniz mandalina, portakal gibi narenciyeler oldukça iyi birer kaynaktır. Ancak birçoğunun mevsimi yaklaşsa da henüz gelmedi. Onun yerine şu an tam mevsimi olan bir sebze söyleyebilirim.

Şaşırtıcı bir şekilde kırmızı biberde çoğu narenciyeden daha fazla C vitamini vardır.

Ortalama bir yetişkinin günde 75 ila 90 miligram (mg) C vitaminine ihtiyacı varken bir büyük kırmızı dolmalık biber, önerilen günlük alımın iki katından fazla olan 210 mg C vitamini içerir. Kırmızı biberi hem öğünlerinize taze olarak ekleyebilir hem de pişirerek yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

İKİ GÜÇLÜ BAHARAT BİR ARADA

Zencefil ve zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendiren iki güçlü baharattır. Araştırmalar zencefilin içerisindeki "gingerol" sayesinde proinflamatuar sitokinleri bloke ettiğini ve vücuttaki stresi arttıran oksidatif molekülleri baskıladığını göstermiştir.

Zencefilin çayını demleyebilir, taze halde yemeklerinizde, smoothielerinizde kullanabilirsiniz.

Zerdeçal ise "kurkumin" adı verilen biyolojik olarak aktif bir bileşik içerir.

Kurkumin, vücudun savunma yeteneklerini geliştirmek için makrofajlar ve doğal katil hücreler gibi bağışıklık sistemindeki hücrelerle birlikte çalışır. Zerdeçalı köri olarak bildiğimiz baharat karışımı yardımıyla kolaylıkla her yemeğinize ekleyebilirsiniz. Her iki baharat da düzenli olarak tüketildiğinde, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görebilir.

DOĞAL ŞİFAYI YUTMAYIN, EZİN

Sarımsak, antibakteriyel, antifungal ve antiseptik bir ajandır. İlk uygarlıklardan bu yana sarımsağın enfeksiyonlarla mücadele etkili bir ajan olduğunu keşfedilmiştir.

Sarımsak içerisindeki bileşenler virüsle savaşan T hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olur. Araştırmalar, sarımsak tüketiminin hastalanma riskini, hasta kalma süresini ve semptomları azaltabileceğini göstermiştir.

Sarımsak tüm bu faydalı etkileri içerisindeki allisin gibi kükürtlü bileşiklere borçludur.

Ancak içerisindeki bileşenlerin aktif hale gelebilmesi için sarımsağı bütün değil mutlaka ezerek kullanmayı unutmayın.

Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sistemi yalnızca tek bir besine veya alışkanlığa bağlı değildir; dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Doğru besinler ve doğru alışkanlıklarla vücudunuzun doğal savunma mekanizmasını desteklemek, her türlü hastalığa karşı en etkili önlem olacaktır.