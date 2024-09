Sürekli sırt üstü yatanlar dikkat! Alzheimer riskini artırıyor

SEBZE VE BEYAZ ET KORUYOR

Beyni aktif kılmanın ve fiziksel hareketliliğin Alzheimer'dan korunmada önemli faktörler olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkardeş, "Entelektüel yaşamak lazım, fiziksel olarak hareketli olmak, günlük yürüyüşler yapmak lazım. Kolesterolü, şekeri, tansiyonu arttıran olaylardan kaçınmak, buna göre beslenmek önemli. Alzheimer'a iyi gelebilecek bazı besinler var. Lahana, pırasa, pazı gibi damarlı yeşil sebzeleri tüketmek, günde birkaç ceviz, birkaç fındık almak lazım. Beyaz et her halükarda faydalı. Kırmızı etten, hamur işlerinden ise uzak durmak gerekir. Ayçiçek yağı yerine saf zeytinyağı tüketmek önemli" diyerek sözlerini noktaladı.