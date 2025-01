Uzmanından enerji içeceği uyarısı! Kalp ve sinir sistemine etkisi korkunç

Enerji içeceklerinin 18 yaş altı satılmasının yasak olduğunun Resmi Gazete'de yayınlandığının altını çizen Tuncer, "Maalesef ülkemizde birçok konudaki hassasiyetin azaldığı gibi bu konuda da satıcılar, reklam yapanlar bunlara dikkat etmemekte ve dolayısıyla 'Z kuşağı' dediğimiz, her şeye meraklı gençler de kendilerini daha iyi hissetme, daha başarılı olma, daha zihinde olma gibi sebeplerle düzenli beslenme olmadan direk enerji içeceklerine yönelmektedir. Bu da genel vücudunu tehdit eden bir durumdur. Bunun için ailelerin bu konuda çocuklarına uyarılar yapmalarında ciddi faydalar var" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de son zamanlarda sadece enerji içeceklerinin değil kahve içiminin de çok arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Tuncer, "Ülkemizde bunların aşırı tüketilmesi; kalp çarpıntısı, kalp ritim bozuklukları, tansiyon yükseklikleri gibi hastalıklara neden olabilmekte ve bu yönüyle son zamanlarda polikliniğimize de müracaatların arttığını fark etmekteyiz. Bu da Sağlık Bakanlığımızın bu konuda halkı uyarmasının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Günlük 100 miligram bir kahve ya da bir filtre kahve normal olarak düşünülmekte fakat bu da toplumlara göre değişkenlik arz etmektedir. Çünkü her toplumun alacağı miktar farklı olmakla beraber şu an günlük bir fincan kahve alımı yeterli görülmektedir. Fakat bu rutin hale getirildiği zaman günlük 100 miligram kahve bile çok gelebilmektedir. Özellikle tansiyon hastası olanların, küçük yaş gruplarının, şeker hastalığı veya kalp hastası olanların mutlaka hem kahve hem de enerji içeceklerden uzak durması önemlidir" diye konuştu.