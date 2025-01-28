Uzmanından enerji içeceği uyarısı! Kalp ve sinir sistemine etkisi korkunç

Son zamanlarda özellikle gençler arasında sıklıkla tüketilen enerji içeceklerinin kalp ve sinir sisteminde rahatsızlıklara neden olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, enerji içeceklerinin özellikle reklamların etkisiyle yanlış bir algı oluşturduğunu ifade ederek bu içeceklerin gençler arasında sanki normal bir gıdaymış gibi kullanıldığını söyledi. Enerji içeceklerinin düzenli beslenme olmadan, beslenme ihtiyacını karşılayacak gıdalar olarak algılandığına dikkat çeken Tuncer, "Gençler ve halk arasında bu büyük bir yanılgıya neden olmaktadır. Çünkü enerji içecekleri belirli sayıda vücuda uyarıcı etkisi olan kafein gibi uyarıcı maddeleri içermekte ve genel bir gıda olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Tabi bunlar gereğinden fazla alındığı zaman özellikle uyarıcı maddeler ve aminoasitler insanlarda başlangıçta kendini iyi hissettirtme hali olmakla beraber özellikle ilaçların etkisi kalktığı zaman yorgunluk etkisi, kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği gibi belirtilere neden olmaktadır. Bunların aşırı alınması durumunda özellikle yapılan çalışmalarda kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkmakta; ani ölümler, kalp bozuklukları gibi hastalıklara neden olmakta ve psikolojik olarak da insanlarda huzursuzluk, yorgunluk, uykusuzluk gibi etkiler olmaktadır. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü bunu bir salgın olarak uyarmaktadır. Bunun için bu konuda özellikle ailelerin, genç çocuklarına bu konuda uyarı yapmaları önemlidir" dedi.