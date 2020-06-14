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Kaçakçı Sezen’e adliye yolu göründü

Karaburun’daki lüks villasına kaçak inşaatı yaptıran , mahkemelik oluyor. Doğal sit alanında usulsüz inşaat faaliyetinde bulunan şarkıcı savcılığa ifade vermeye gidecek

Kaçakçı Sezen’e adliye yolu göründü
Giriş Tarihi: 14.6.2020

9 Haziran günü İzmir Karaburun Manal Koyu'nda bulunan villasının havuzunda usulsüzlük tespit edilen Sezen Aksu'ya konuyla ilgili savcılık tarafından dava açılacak.



Sezen Aksu'nun geçen yıl mühürlenen havuz inşaatının usulsüzce tamamlandığı ve havuzdan denizin içine 50 metrelik atık su borusu döşendiği ortaya çıkmıştı. Gelen ihbar sonrası belediye ekipleri kaçak boru hattını sökmüştü.

İFADEYE ÇAĞIRILACAK
Doğal sit alanı olarak kabul edilen bölgede inşaat faaliyetinde bulunan Aksu hakkında, 2863 sayılı kanunun 65. maddesi gereğince savcılık tarafından dosya hazırlanacağı ortaya çıktı. Şarkıcının konuyla ilgili ifadesine başvurulacağı ve Çevre İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sit alanında yapılan faaliyet hakkında bilgi isteneceği öğrenildi. Öte yandan, Karaburun Belediyesi'nce ruhsatsız olduğu gerekçesi ile geçen yıl mühürlenen ve mührü açılarak inşaatı tamamlandığı ileri sürülen havuzla ilgili de ayrıca belediyenin de suç duyurusunda bulunabileceği belirtildi. Kaçak havuzun akıbeti ile ilgili görüş için aradığımız belediye yetkilileri cevap vermek istemediğini belirtirken, havuzdan denize döşenen 50 metrelik kaçak boru hattının da vatandaşların ihbarı sonrası tespit edildiği anlaşıldı.

FATİH ŞENDİL

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