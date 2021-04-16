  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Aşklarını duyurdular

Aşklarını duyurdular

Aşklarını duyurdular

16.4.2021

OYUNCU İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığını sosyal medyadan ilan etti. Birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Yazıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Binlerce beğeninin geldiği fotoğrafa "İyi ki doğmuş" notunu düşen sempatik oyuncu, bu hamlesiyle aşk dedikodularına da son noktayı koymuş oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşklarını duyurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.