Aşklarını duyurdular

OYUNCU İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığını sosyal medyadan ilan etti. Birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Yazıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Binlerce beğeninin geldiği fotoğrafa "İyi ki doğmuş" notunu düşen sempatik oyuncu, bu hamlesiyle aşk dedikodularına da son noktayı koymuş oldu.

DİĞER