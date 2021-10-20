Her derde deva zeytinyağı

KALP DAMAR HASTALIKLARINI ENGELLER

Yüzde 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Zeytinyağının en çok bilinen etkilerinden biri de sindirim sürecine destek olmasıdır. Bu mucizevi besin, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini temizler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve fonksiyonlarının doğru şekilde yerine gelmesi için yardımcı olur.

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağının asidik içeriğinin bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırır. Bir başka araştırmaya göre ise; zeytinyağı içerisindeki hidroksitirosol sayesinde, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcıdır.

HÜCRE DUVARINI GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı içerisindeki polifenoller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekler. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek oranda E vitamini içeren zeytinyağı, bu sayede cildi güneş ışınları ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca nemlendirici etkiye sahiptir. Cilt için çok iyi bir doğal nemlendiricidir. Cildi cilt kanseri, gül hastalığı, iltihaplar ve sivilce gibi etkenlerden korur. Antioksidan açısından zengin olduğu için yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkları yok eder. Cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRARAK ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

ZEYTİNYAĞI hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır. Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, salata ve yemeklerinizde zeytinyağı kullanmanız önerilir.

İLTİHABI ÖNLER VE AZALTIR

Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterol, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırır. Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini azaltır. Ayrıca iyi kolesterol türü olan HDL kolesterolün seviyesini arttırır.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Güçlü bir antioksidan olan zeytinyağı, karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırır. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını destekler.