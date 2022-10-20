Beğeni rekoru kırdı

HAYATININ baharında, şöhretinin zirvesindeyken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren pop rock müziğin efsane ismi Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Filmin ilk fragmanı büyük beğeni topladı ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

18 KASIM'DA VİZYONDA

18 Kasım'da vizyona girecek olan filmin fragmanı izleyen Akarsu hayranları, filme övgüler yağdırarak sinemada izlemek için sabırsızlandıklarını vurguladılar. Müzikseverlerin özlemle beklediği filmin afişini ise sanatçının hayranları belirlemişti. Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın başarıyla canlandırdığı yapımda, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol rol alıyor.