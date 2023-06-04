Birinci değişmedi: atv 5 kategoride lider

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da atv'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından oldu.

GÜNDEMİN NABZINI TUTTULAR

Gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, kanalın başarısına önemli katkıda bulunuyor. Ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı ile devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün aksiyon ve macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta izlenme rekorları kırıyor.

HER BİRİ ZİRVENİN ORTAĞI

Bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman; başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailesindeki tüm taşların dökülmeye başladığı Aldatmak; beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan hikayesi Ateş Kuşları; anne ve babalarını kaybeden Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim kanalı yine zirveye taşımayı sürdürüyor.