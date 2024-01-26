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Gülayşe bir seçim yapmak zorunda

HABER MERKEZİ
Gülayşe bir seçim yapmak zorunda
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 40. Bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek. Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak. Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak. Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.
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