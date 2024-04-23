"Hepsini açıklayacağım"

Günlerdir Müge Anlı'da hem kendisinin hem de kız kardeşlerinin yaşadıklarını anlatan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, annesini aramaya, ablalarının babalarının ardındaki gizemi çözmeye de ant içmişti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun 'Ablamın babası da çok ünlü biri' dediği isim Uğur Dündar mı?

Annesi Suphiye Orancı ile iddiaların art arda geldiği program ekibine teşekkür eden Nebioğlu sosyal medyasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müge Anlı ve istihbarat ekibine çok teşekkür ediyorum. Psikolojim gayet yerinde ve çok güçlü bir ruh haline sahip biriyim; özellikle son iki haftadır. Hiçbir kötü kalpli yorumu ve cehenneme bile alınmayacak berbat gazetecilerin haberlerini canımı sıkmak için kullanmıyorum. Aksine çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Hepsini size açıklayacağım."

Uğur Dündar'a açılan babalık davasında yeni gelişme! DNA testinde kurallar ihlal mi edildi?

MÜGE ANLI 'EROL'U BULDU

Nebioğlu ve kardeşlerinin nüfusunda baba ismi olarak yazan Erol'un, Suphiye Orancı'nın çocukluk aşkı olduğu ortaya çıktı. Anlı'nın ulaştığı Erol isimli şahıs Orancı ile ilişkisini reddetti.