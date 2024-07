aTV 23 kategoride zirveyi kaptırmadı

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanının yanında, Haziran ayında televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre atv.com.tr 23 kategoride zirvede yer aldı. Tam 30 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, atv pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Başarısını dijital platforma da taşıyan atv, wep siteleri arasında yapılan araştırmada 23 kategoride zirvede yer aldı.

Gemius verilerine göre atv.com.tr Web metriğinde "RU", "Views", "Visits", "Reach", "Visits Per Real User", "Views Per Real User", "Audience Share", "Duplication On Any Media", Stream'de "Duplication On Any Media", Uygulamada "Ru", "Views", "Visits", "Reach", "Time", "Time Per View", "Time Per Visit", "Duplication On Any Media", "Audience Share", "Average Time Spent", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", "Duplication On Any Media", "Views Per Real User" kategorilerinde birinci oldu.