Çeşme’de Bregoviç rüzgarı

Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden Goran Bregoviç, Türkiye turnesi kapsamında İzmir'deki Çeşme Açıkhava Tiyatro'sunda sahne aldı. Her zamanki gibi beyaz kostümüyle mikrofon başına geçen Bosnalı sanatçı, Gişe Organizasyon tarafından düzenlenen konserde sevilen şarkılarını tatilciler için seslendirdi.

ÜNLÜLER KONSERDE

"The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile konser veren usta müzisyen, aralarında "Vino Tinto", "Maki Maki" ve "Duj Duj"un bulunduğu beğenilen parçalarını seslendirdi. Bregoviç, gitarı ve yorumuyla kimi zaman eğlenceli kimi zaman da hüzünlü şarkılar seslendirirken, deneyimli orkestrası ve yöresel kostümlü vokalistleri de geceye renk kattı. Balkan ezgilerini dinleyenler arasında ünlü çift Cedi Osman ve Ebru Şahin ile oyuncu çift Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar da vardı. Konseri keyifle izleyen ünlüler, hareketli çalışmalarda ayağa kalkarak gönlünce dans edip eğlendi. Tempolu parçalarda herkesi coşturan Bregoviç ve ekibi, alanda bulunan dinleyicilere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.