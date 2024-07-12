Ahu Tuğba yine ölümden döndü

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba senelerdir kızı ile Amerika'da yaşıyordu ve geçtiğimiz aylarda Amerika'da trafik kazası geçirmiş, 8 saat boyunca süren ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve Mayıs ayında taburcu olmuştu.

Daha sonra evinde bir rahatsızlık geçiren Ahu Tuğba apar topar hastaneye kaldırılmış ve kısa adı KOAH olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Ahu Tuğba, Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka sürücünün çarparak kaçtığı öğrenildi.

Yaşadığı sıkıntılarla hayranlarını üzen Tuğba'dan bir kötü haber daha geldi. Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka sürücünün kural tanımadan hızla çarparak kaçtığı öğrenildi.

'AYETEL KÜRSİ OKURUM'

Yaşadığı dehşeti anlatan Ahu Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu" dedi. Bulundukları yerde kameranın arızalı çıktığını dile getiren Ahu Tuğba, "Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki" diye konuştu.