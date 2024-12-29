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Dünyanın en güzel yüzleri açıklandı: Türkiye’den beş isim listede

HABER MERKEZİ

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Dünyanın en güzel yüzleri açıklandı: Türkiye’den beş isim listede

The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024 listesi açıklandı. Listede, Türkiye'den 5 oyuncu yer aldı. 100. sırada ise 2011'in birincisi Emma Watson yer aldı. Türk oyunculardan da Hande Erçel listenin 25. sırasında yer alırken Afra Saraçoğlu 57. sırada, Sıla Türkoğlu da 74. sırada yerini aldı. Her sene yayınlanan bu listede yabancı ünlüler ağılıklı oluyor. Bu sene ise Türkiye'den 5 ismin olması dikkat çekti. Listede 83. sırada Su Burcu Yazgı Coşkun yer aldı. 19 yaşındaki güzel yıldız, atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Burak Deniz ile birlikte rol alıyor. Öte yandan daha önce yine atv dizilerinde yer alan genç oyuncu Özge Yağız da bulunuyor. Listede ismi 97. sırada.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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