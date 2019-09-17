KOÇ:

Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Size karşı çıkanları saygılı biçimde ikna etmeniz mümkün. Kararlı davranmanız gereken konularda farklı bir yol izleyecek, beklenen risklerden uzak kalmayı başaracaksınız. İyi niyetinizi aşan durumlara karşı tedbirli olmalısınız.

BOĞA:

Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak

İKİZLER:

Becerikli yapınızı çevrenize istediğiniz gibi yansıtmak için, yoğun çaba göstermelisiniz. Maddi konularla yaşadığınız sorunlar, sizi gergin ve asabi yapıyor. Dostlarınızla görüşmelisiniz. Yakın çevrenizle ilgili ani düşünceler kafanızı kurcalayabilir. Karar vermeden önce dikkatli olmalısınız. Bugün takıntılarınızdan uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ:

Duygusal ilişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aynı zamanda aranızda bir güç birliği oluşturmanıza neden oluyor. Onunla birlikte yeni projeler üretmek için çalışmalar içine gireceksiniz. Mevsim değişimleri cilt üzerinde problemler yaşatıyor. Bugün cildinize özen göstermelisiniz.

ASLAN:

Yoğun duygular içindesiniz ve karşı tarafın da aynı yoğunluğu duymasını istiyor ve üzülüyorsunuz. İkinizde aynı şeyleri söylemenize rağmen, farklı bir anlaşma tablosu ortaya çıkıyor. Sakin davranmalı ve sabırlı olmalısınız. Verilmiş sözleriniz yüzünden başınız derde girebilir. Bugün geçmiş hesapları yapabilirsiniz.

BAŞAK:

Aşk konuları sizin için oldukça önemli bir hal alıyor. Yeni başlayan dostlukların kısa sürede şekil değiştirmesi sizin lehinize gelişen bir durum. Duygularınızı yoğun yaşamaktan yanasınız. Çevresel iletişimlerde kısa paslaşmalar gündeme gelirken, bugün risklerden uzak kalmalısınız. Maddi konularda değişimler söz konusu olacak.

TERAZİ:

İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Bugün eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Duygularınızı sınamalısınız. Sezgileriniz çok güçlü olduğu bir gün ve her konuyu derinlemesine çözüyorsunuz. Çevreniz gizlice sizi takdir ediyor.

AKREP:

Yüzünüze yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Bugün, yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor.

YAY:

Bugün parasal gereksinmelerinizi karşılayacak yeni alanlar keşfetmek isteyebilirsiniz. Duygusallığın size prestij kaybettireceğini düşünerek, olayları fazla abartmadan geçiştirmek tarzınız olabilir. Sistemli hareket etmenin avantajını akşam saatlerinde göreceksiniz. Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler sizi sevindirecektir.

OĞLAK:

İşin kolayına kaçmadan sorunlarınız çözmek istediğiniz için, bazen takınıtılarınız yüzünden zaman kaybedebilirsiniz. Akşam saatlerinde burcunuzda ilerleyen Ay çevre ilişkilerinizi ön plana çıkarırken, yüksek performansınız sizi seçici yapıyor. Bugün kişiselliğinizi en ince detayına kadar kullanacaksınız. Doğru zamanların kişisi olmak sizi farklı yapıyor.

KOVA:

Yakın dostlar ve kardeşlerle yapılan ortaklıkların ön planda olması sizi olumlu etkileyecek. Bugün hiçbir şeyi şansa bırakmamalısınız. Duygularınızda yenilenmeler söz konusu ve kendinizi rahat hissetmeli ve tepkilere hazır olmalısınız. Kendinizi savunma konusunda oldukça başarılı olduğunuz kesin.

BALIK:

Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere daha fazla yer verebileceksiniz. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.