FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026







KOÇ

Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için, içinize kapanacaksınız.



BOĞA

Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden hala teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.



İKİZLER

Maddesel konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.



YENGEÇ

İlişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden, moraliniz hemen bozuluyor.



ASLAN

Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.



BAŞAK

Kişisel başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.



TERAZİ

Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızı güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.



AKREP

Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak, yeni bir formüller üreteceksiniz.



YAY

İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.



OĞLAK

Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.



KOVA

Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı yaklaşmalısınız.



BALIK

Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz. Bugün net olmayı denemelisiniz.