KOÇ:

Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.

BOĞA:

Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Kısa yollarlardan alacağınız önemli gelişmeler, rotanızı belirlemeye yardımcı olacaktır. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dengelerinizi bozmadan hareket etmelisiniz.

İKİZLER:

Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. Ay tepe evinizde ilerlerken, stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınız ve sempatik tavırlarınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Fikirlerinize değer verilmesi, motivasyonunuzu çok daha olumlu kılarken, düşüncelerinizi cesurca sergilemenize neden oluyor.

YENGEÇ:

Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. İş çevrenizde karşı cinsle ilgili ortak çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz. Duygusal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün yaşayacaksınız. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

ASLAN:

Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.

BAŞAK:

Sosyal yönünüzü daha ön plana çıkararak olaylara yaklaşmaya çalışın. Karşı tarafı dinlemeyi öğrenirseniz, ondan çok şey öğreneceksiniz. Her şeyi önceden planlamanıza rağmen, yaşadığınız aksilikler sizin motivasyonunuzu bozuyor. Olaylara yaklaşımınız farklı. Dışa dönük gibi de olsanız, kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz.

TERAZİ:

Dostlukların zedelenmesinden yana değilsiniz ve her zaman çevrenizi kaynaştırma özelliğine sahipsiniz. Bugün yine iş size düşüyor. Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi, isteseniz de şekillendirmeniz mümkün değil. Yaşam temponuzu artırmalısınız. Önünüz açık.

AKREP:

Her zaman müthiş bir dengeye sahipsiniz. Olayları abartmadan çözerken, bugün kafanız karışabilir. Bugün farklı konular gündemde. Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da daha çok artıyor. Geçici heveslerden uzak kalmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz.

YAY:

Çalışma hayatınız da temponuz sürekli değişiyor. Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Olumlu ve olumsuz duyguları bir arada yaşamak zorunda kalmanız, dengelerinizi bozuyor. Biraz daha rahat olmalısınız.

OĞLAK:

Bugün, gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü sizin fikirleriniz başkalarının düşüncelerine çok ters geliyor. Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak, çoğu kez çok zor. Duygu çatışması yaşadığınız bugün her şey sizin ölçülerinizin dışında gelişiyor.

KOVA:

Önemli zannettiğiniz konuların değer kaybetmesi sonucunda kafanız karışabilir. Bugün anlamsız ilişkilerinizi, yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yeniden yapılanmak gerektiğiniz sizde biliyorsunuz. Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz.

BALIK:

İş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Aşırı hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz. Bugün alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Yaşadıklarınızı hiç kimse ile paylaşmak istemiyorsunuz.