KOÇ:

Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Bugün her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. Geceleri ayaklarınız dinlendirmelisiniz.

BOĞA:

Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Ona gerçek duygularınızı göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bugün mideniz hassas..

İKİZLER:

Özgürlüğünüzü sevmenize rağmen, kaldıramayacağınız sorumlulukları yüklenmeniz yanlış.Bugün her türlü olayın altındaki problem,gelip sizi bulabilir.. Birçok zincirleme işleri aynı anda yapmak isteyeceksiniz. Zamanlama konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda akşam yemeklerini erken saatlerde yemeyi denemelisiniz.

YENGEÇ:

El beceriniz kullanmak için, elinize bir fırsat geçecek. Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilirsiniz. İçsel duygularınızı kişisel yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz

ASLAN:

Gelecekle ilgili güçlü hayalleriniz var. Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Venüs Yay burcunda ilerliyor ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Aşkta çılgınlıklar söz konusu. Sıra dışı konuların gündem kazanmasıyla bazı eski olayları artık arkada bırakacaksınız. Duygularınız yenileniyor.

BAŞAK:

Yeni atılımlarınız için uygun bir dönem. Güneş'ten olumlu destek alıyorsunuz. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Çevresel ilişkilerinizde, çekiciliğiniz gün geçtikçe artıyor. Sevdiğiniz kişi, her konuda size hayran, fakat belli etmek istemiyor.

TERAZİ:

Bilimsel konularda ilginizin yoğun olduğu bir gün olmasına rağmen işinizle ilgili geniş bir araştırma içinde olacaksınız. Partnerinizin şartlarını, kendi isteklerinizle birleştirebilir ve birlikte bir çok ortak çalışma yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili bir çok detaylar gündem kazanacak ve fiziksel arzularınız ön plana çıkacaktır

AKREP:

İçinizdeki dürtüler sizi yanlış yönlendiriyor. İsteklerinizdeki artış, geçici duygulara neden olabilir. Yönetici gezegeniniz Mars Terazi burcunda ilerlerken, yönetici ruhunuzu olumlu etkiliyor. Partnerinizin isteklerine karşı kısıtlamalar getirmeniz mümkün. Bugün özellikle kendinize özgün davranışlar içinde olacaksınız.. Bulunduğunuz ortamlara dikkat etmelisiniz.

YAY:

Çevrenizde değişen şartların sizinle hiçbir ilgisi yok Dengelerinizi korumak için kuralları siz koymalısınız.. Burcunuzda ilerleyen Venüs'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Onunla iletişiminiz mükemmel gelişiyor. Sadece kaprislerinizi dengelemelisiniz. Farklı davranmak adına bazı aşırılıklar yapabiliyorsunuz. Bugün iştahınız oldukça açık.

OĞLAK:

Bugün Satürn'den aldığınız desteği, olumlu bir şekilde kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Duygusal konularda, onunla aranızda gizli bir yarış var. Sürekli çekişmeniz, bunun kanıtı oluyor. Karşılıklı kişilik çatışmalar yaşadığınız kesin. Ortak bir çözüm bulmak için fazla zamanınız yok. Sağlık konusunda kaslarınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA:

Değişimlerinizin sonu olmadığını sizde biliyorsunuz. Yay'da ilerleyen Venüs sayesinde, iş yaşantınızda yaratıcı bir gününüzü yaşıyorsunuz. Aşk konusunda sabit duygular istemiyor, yaşantınızı renklendirmekten hoşlanıyorsunuz. Bugün, geçici heveslere dikkat edin. Küçük hatalar daha sonra sorun haline gelebiliyor. Enerjinizi dağıtmadan yaşamalısınız.

BALIK:

Yeniliklere açık yapınızla çevrenizi şaşırtmaya devam ediyorsunuz. Bugün yine ilginç fikirler peşindesiniz.. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için çok önemli ve düşünce tarzınıza uygun kişilerle birlikte olacaksınız. Partnerinizin size olan davranışları gittikçe öne kazanıyor. Duygularınızı , içinizde biriktirerek, yanlış yapıyorsunuz.