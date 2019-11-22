KOÇ:

İnandığınız konularda savaş vermekten hoşlanıyorsunuz.. Bugün, bir takım olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Gününüzün olumsuz etkilenmesine izin vermemelisiniz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için, hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz.

BOĞA:

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.

İKİZLER:

İlişkilerinizde huzursuzlukla karşılaşmak istemiyorsanız, partnerinizle aranızda küçük sorunları büyütmeyin. Her işin altından kolayca kalktığınız için, bugün, çevrenizdeki kişilerin problemlerine ortak olmanızı isteyebilirler. Güvenmediğiniz kişilerin etkisinden kalmadan, onlardan hemen uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ:

Yardımlaşma duygunuzun yoğun olduğu gün içinde, çevrenizde biriken insan topluluğu size prestij kazandıracak. Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Bugün karşı tarafın kaprislerini gurur haline getirmeden dinlemeli, empati yeteneğinizi kullanmalısınız.

ASLAN:

Yakın dostlarınızın duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz fakat taviz vermeyen yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle çekişmeler yaşayabilirsiniz. Sizin isteklerinizi karşı tarafın karşılayabilmesi için otoriter olmanız, bazılarını rahatsız edecektir. Bugün, bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.

BAŞAK:

Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz.

TERAZİ:

Ailenizle ilgili bir takım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelecektir.. Yakın akrabalarınız ev değiştirebilirler.. Bugün aktivitelerinizi onlara göre yönlendireceksiniz. Özel olmayı başarıyorsunuz. Partnerinizle birlikte bütçenizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

AKREP:

Mesleki başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Sezgileriniz sizi yönlendirecektir.. Bazı alışkanlıklarınızın sizin için önemi büyük. Bugün, çok daha dingin ve algılama gücünüzün yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.

YAY:

Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Aile bağlarınızın çok güçlü olması nedeniyle, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor. Çevrenizde sağlığı konusunda problemi olan kişiler hemen ilginizi çekiyor.

OĞLAK:

Satürn ve Plüton , bazı sürprizleri de beraberinde getirebilir. Partnerinizle aranızda romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Eski dostlarınızla birlikte bazı projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın sağlayacağı faydaları, gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.

KOVA:

Olayların faklı yönlerini düşünerek, hata yapmak istemiyorsunuz. Kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabalarınız sonuç verecek. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal. Küçük detaylardan yola çıkarak, birçok konunun özüne girebileceğiniz bir gün.

BALIK:

Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. . Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Kadın arkadaşlarınızla aranızda geçen duygusal paylaşımlardan oldukça etkileneceksiniz. Gücün karşı tarafta olması kafanızda problem yaratmamalı, olaylar lehinize gelişecek.