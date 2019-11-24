KOÇ:

Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarınızdan fikir almalısınız. Bu, özellikle güvendiğiniz kişiler olmalıdır. Duygusallığınız size önemli sorunlar yaratabilir.

BOĞA:

Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size olan güvenleri hak etmek için daha çok çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza bir hareketlilik gelecek.

İKİZLER:

Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir.

YENGEÇ:

Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor.. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız..

ASLAN:

Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor Başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Bugün, sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla bir araya gelerek, duygusal alış veriş içinde olacaksınız. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK:

Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Bugün yeni görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor.

TERAZİ:

Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Titiz ve detaycı tavrınızla çevrenizi sıksanız bile, bugün Ay'ın bulunduğu konum, size olumlu destek verecek.

AKREP:

Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Bugün, çalışma şartlarınızla ilgili aksiliklerden şikayet edecek ve birlikte çalıştığınız kişileri yargılayacaksınız. Siz, zor koşulları sevdiğiniz için, tüm güç olan olaylar, gelip sizi buluyor. Midenizle ilgili problemlere dikkat etmelisiniz.

YAY::

Bugün, Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor.. Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK:

İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda sezgisel bir bağ var. Fakat sizin özgürlük duygularınız çok yoğun ve baskıcı davranışlarından nefret ediyorsunuz.

KOVA

İletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Uranüs'ün her konuda desteğini görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemiyorsunuz. Arkadaşlarınızın duygusal yönleri sizi şaşırtıyor. Bacak kaslarınızı yormamalısınız.

BALIK:

Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Venüs gezegeni Yay'da ilerlerken, güçlü duygusal motivasyonlar veriyor. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp içsel dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.