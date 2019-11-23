KOÇ:

Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak, kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Hemen karar vermeyin ve kendinize zaman tanıyın. Sağlık konusunda nefes alma teknikleri sayesinde pozitif enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

BOĞA:

İş yaşantınızda farklı bir tablo çizebilirsiniz. Sizden çok şey bekleniyor. Sorumluklarınızın artması sizi yorsa da, her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacaksınız. İlginç aşk gelişmeler sizi bekliyor. Seyahatlere ve tatiller sürprizleri de beraberinde getirecek. Evli olanlar eşleriyle iletişimlerinde daha özenli olmaları gerekiyor.

İKİZLER:

Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile, sosyal yaşantı ve kişisel maddi evinizle ilgili konular geri plana atılırken, daha çok toplumsal ve yüksek hedefleriniz dahilinde hareket etmek isteyeceksiniz. Bazılarınız gizli-saklı duygular peşinde olacaksınız.

YENGEÇ:

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm donanımlara sahipsiniz. Sakin ve sessizce hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Üstünlük duyguları içindesiniz.

ASLAN:

Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

BAŞAK:

Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

TERAZİ:

Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.

AKREP:

İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz.

YAY:

Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Dostlarınız ve yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Yakıcı ve kesici aletlerden uzak kalın.

OĞLAK:

İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Yüksek mevki arayışı içindesiniz. Kararsızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.

KOVA:

Gelişigüzel ilişikler yaşamak istemediğiniz için, karşınıza çıkan kişilere istemeden seçici davranıyor ve yüksek frekansta olmasına dikkat ediyorsunuz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz. Olumsuzluklar karşısında da, ketum tavırlar takınıyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

BALIK:

Dostluklarınızın pekişeceği, ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği dönem. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız ve kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir dönem olacak.