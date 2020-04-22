KOÇ:

Ay burcunuzda ilerliyor. Toplumsal ilişkilerinizde sizi gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Sevdiğiniz platformlarda çalışmak için beklediğiniz destek gelecektir. Belli bir plan dahilinde hareket etmeli ve ve sessizliğinizi korumalısınız. Duygusal yaşantınızla ilgili pozitif canlanmalar söz konusu.



BOĞA:

Güneş burcunuzda ilerliyor ve kendinize olan güven duygunuzdan kaynaklanan olumlu çalışmalar içinde olacaksınız. Gücünüzün sizi doğru yerlere götüreceğinden emin olabilirsiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinizle dikkat çekmeyi başaracaksınız. Yaşantınıza daha fazla aksiyon kazandırmak istiyorsunuz



İKİZLER:

Bugün, satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için ince hesaplara ihtiyacınız olacak. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir.



YENGEÇ:

Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedecek ve kendinizi rahatlatacaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. Sosyal cazibenizin etkin olduğu bir günlerden birini yaşıyorsunuz.



ASLAN:

Bugün çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz ve uzak kaldığınız arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya telefonla görüşebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, bir çok organizasyon çalışmalarınız,gündeme gelecektir.. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.



BAŞAK:

Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün, partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz.



TERAZİ:

Yapacağınız değişiklikleri yaşama geçirme konusunda hayal gücünüzü kullanmalısınız. Çeşitli düşünceler içindesiniz. ve yurt dışı ile ilgili olaylarınız gündeme gelebilir. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. Bugün, güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır.



AKREP:

Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bugün, değişik arayışlar içindesiniz. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz. Atılım yapmak isterken, sahip olduğunuz imkanları, tehlikeye atmamalısınız. Pratik yönlerinizi ön plana çıkarmalısınız.



YAY:

Partnerinizin de, sizinle aynı düşünceler içinde olacağı bir gün. Renkli ve sosyal bir yaşamın içinde olmanız, zincirleme aktiviteleri de beraberinde getirecek. Kendinize ve yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Gizli kıskançlık duygusundan uzak kalmayı başarmalısınız. Onu isteklerini yerine getirdiğiniz zaman, sizde mutlu oluyorsunuz.



OĞLAK:

Çevresel koşullar sizi para harcamanız konusunda tetikleyici oluyor ve karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu olacak. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız.



KOVA:

İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Onların farklı davranışları karşısında göstereceğiniz duygusal tepkilere, kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.. . Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir..



BALIK:

Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.