KOÇ: Yaşamınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz.
Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.
İKİZLER: Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.
YENGEÇ: Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım sosyal aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz.
Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorundasınız. Yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma platform sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.
AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.
YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını biliyorsunuz.. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.
OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgileriniz artıyor.
Bazılarınız yol planları yapacak.
KOVA: Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.
Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.
BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermedikçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.