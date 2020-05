KOÇ: Yaşamınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.



BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.



İKİZLER: Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.



YENGEÇ: Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım sosyal aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.



ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz.

Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.



BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorundasınız. Yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma platform sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.



TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.



AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.

Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını biliyorsunuz.. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.



OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgileriniz artıyor.

Bazılarınız yol planları yapacak.



KOVA: Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.



BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermedikçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.