KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.



BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.



İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalığa süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.



YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.



ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



BAŞAK: Duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır..

İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.

Aşkta sakin bir dönem bitiyor..

Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor.. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.. Doğru kararlar almak sizin elinizde.

İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.



AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.

Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.



YAY: Dostlarınızı şaşırtmamak için aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.

Maddi konularda fırsatlar gündemde.



OĞLAK: Girişimcilik konusunda başarılı olacağınız bir gün. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.



KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.



BALIK: Güven ihtiyacınız yüzünden, elinizdeki imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşamınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve dostlarınızı kırmamalısınız.