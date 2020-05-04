KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalığa süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.
ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
BAŞAK: Duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır..
İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.
Aşkta sakin bir dönem bitiyor..
Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor.. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.. Doğru kararlar almak sizin elinizde.
İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz.
Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.
YAY: Dostlarınızı şaşırtmamak için aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz.
Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
Maddi konularda fırsatlar gündemde.
OĞLAK: Girişimcilik konusunda başarılı olacağınız bir gün. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.
KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.
BALIK: Güven ihtiyacınız yüzünden, elinizdeki imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşamınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve dostlarınızı kırmamalısınız.