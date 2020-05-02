KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.



BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilme yeteneğiniz var.



İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir.

Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.



YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Eski dostlarla yapacağınız geziler zevkli olacak.



BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verirseniz, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulamayacaksınız.



TERAZİ: İş yerinde sabırlı tavrınızla ilgi çekiyorsunuz.

Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak.



AKREP: Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



YAY: İlişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuz oluyorsunuz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite var. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç.



OĞLAK: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.

Aşk hayatınızdaki bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdıracaksınız.



KOVA: Bugün, hem fikir olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışmaya girmemelisiniz.

Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.



BALII: Finans konularında satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi olarak yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız.