Tiyatroda sosyal düzen deneyimi

Ünlü filozof Herakleitos'un, "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözünü en çok bu çağda hatırlıyoruzdur herhalde. Değişimin klasiklerin değerini azaltmadığını da belirterek sizlere tiyatronun değişen yüzüyle tanıştığım deneyimimi aktarmak istedim. En büyük fark oturma ve salon. Alışık olduğumuz sıralı oturma düzeninden sosyal düzene geçilmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki salon kuralları (cep telefonu, sessizlik, saygı) bu düzende de geçerli.

YOLUNUZ AÇIK OSUN

Tek fark oyunun daha küçük bir salonda, daha az kişiye sahnelenmesi, sahne ve izleyici arasındaki mesafenin kalkması. Sahneye o kadar yakınsınız ki, oyuncular adeta içinizden biri gibi. Ve tabii ki oyun interaktif... Sizi de içine alan bir kurguyla tasarlanmış. İzlerken sanki bir kafeye gitmişsiniz de yan masanın konuşmalarına kulak misafirliği yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ayrıca oyun başlamadan siparişlerinizi tamamlamak şartıyla içeceğinizi de yudumlayabiliyorsunuz. Bir de bonus var: Oyunun müzikleri de canlı! Düzen yeni olduğu gibi tiyatro ekibi de çok yeni ve genç. Tiyatro Gün ekibinin yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas'ın üstlendiği "Üç Tunç Tas" müzikli tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda; Ahmet Şenasnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan yer alıyor.

YAKIN TAKİPTE KALIN!

Oyunun canlı orkestra müzikleri ise Yahya Semih Bulut, Sena Uzer, Ulaş Uysal ve Kağan Kurtcan tarafından sahnede sergileniyor. Afiş tasarımı Selsu Sabur tarafından yapılırken, ışık tasarımı Caner Ün imzası taşıyor. Dekor minimal, düşündürme maksimal, konusu ise evrensel. Kadın erkek ilişkileri gibi gündelik bir konuyu, iç sesinizi harekete geçirecek şekilde işlemiş genç oyuncular. Eşinizle gittiyseniz, arada dönüp birbirinize bakarken yakalayabilirsiniz kendinizi... Tiyatro Gün ekibine yaşattıkları güzel deneyim için teşekkür ederken, bir dahaki oyunu kaçırmamanızı tavsiye edeceğim ama maalesef yakın zamanda İzmir'de bir oyun daha yok. Ancak takipte kalmanızı önerebilirim. Bu arada İstinyeart da çok yeni olmasa da İzmir'in yeni tiyatro ve etkinlik mekanları arasında. Gerçekten güzel işler geliyor. Burası için de takipte kalın bence.