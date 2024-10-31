KOÇ: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Avantajları olumlu değerlendirmelisiniz.

BOĞA: İnatçı tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.

İKİZLER: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Bugün kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut.

Fakat, daha çok hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğiniz zamana hemen geriye çekilmelisiniz.

ASLAN: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

BAŞAK: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır.

Yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.

TERAZİ: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.. Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

AKREP: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.

YAY: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz.

OĞLAK: Kapasitenizi daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz.

KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Öz güveniniz mükemmel.

BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.

Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.

Sağlığınızla ilgili hassas bir gün.