KOÇ: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Avantajları olumlu değerlendirmelisiniz.
BOĞA: İnatçı tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.
İKİZLER: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Bugün kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
YENGEÇ: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut.
Fakat, daha çok hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğiniz zamana hemen geriye çekilmelisiniz.
ASLAN: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
BAŞAK: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır.
Yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.
TERAZİ: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.. Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.
AKREP: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.
YAY: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz.
OĞLAK: Kapasitenizi daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz.
KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Öz güveniniz mükemmel.
BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.
Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.
İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.
Sağlığınızla ilgili hassas bir gün.