Başarı sesiniz olsun

Eğitimde en önemli unsurlardan biri rol model olacak başarılı kişilerin öğrencilerle buluşmasıdır. Çizilen yeni ufuklar, hatırlatılan değerler, gönülden gönüle akan sohbet, hızla geçen dakikalar, unutulmaz bir anı ve tecrübe olarak kalır hafızalarda. 25 Ekim Cuma günü Milli Eğitim Bakan Yardımcımız sn. Celile Eren Ökten de Cumhuriyet müzesinde İmam Hatip öğrencileri ile buluştu. Öğrencilerle tek tek ilgilenen, ilgi alanlarını öğrenen bakan yardımcısı sanattan, spora, bilime kadar uzanan geniş bir yelpazede öğrencilere deneyimlerini ve önerilerini anlattı. Badminton oynadıklarını anlatan öğrencilere bakan yardımcısı, beden ve ruhun sporla birlikte uyum içinde olabileceğini söyledi.

Hedefe kilitlenmenin önemini vurgulayan Ökten, Cizre'de Avrupa şampiyonu olan sporcunun pandemi döneminde zoom üzerinden çalıştığını, inancını asla yitirmediğini, başarıya bu şekilde ulaştığını hatırlattı. Münazara ile ilgilendiklerini, münazaranın da zihni spor olarak düşünülebileceğini söyleyen bir öğrenciye bakan yardımcısı, Üniversitelerde Hukuku fakültelerinde uygulanan dava simülasyonlarını anlattı. Özellikle uluslararası bilinen davaların bize uyarlanarak canlandırıldığını sözlerine ekledi. Buradan hareketle sözlerine devam eden Celile Eren Ökten sohbetinde motivasyonun önemine de değindi: Mühim olan, her ret ya da başarısızlık gibi görünen durum aslında yol gösterenlerimiz. Bir sonraki çalışmalarımızı yönlendiriyor bu yol gösterenler. Her çalışmada sonuç başarısızlık gibi görünse de kazanımlarımıza odaklanmalıyız. İletişim kurma, takım çalışması bu kazanımlar arasında olabilir mesela.

YAPAY ZEKA FAKTÖRÜ

Girişimcilik yetenekleri de önemli elbette. OECD'nin geleceğin kariyerleri raporunun ışığında kendimizi nasıl geliştirmeliyiz sorusuna odaklanmalıyız. Şunu da unutmamalıyız ki, sosyal becerileri gelişmiş olan öne çıkacak. Ama hepsinden de önemlisi esneklik becerisi. Sosyal farkındalığımızı yükselterek iletişim kurabilmeliyiz yani. İletişim şekli içinde bulunduğumuz ortama uygun olabilmeli. Karşımızdakinin ruh halini gözeterek, gönülden iletişim kurmak önemli. Yapay zeka günümüzde çok konuşuluyor. Hatta yapay zekanın öğretmenliği sona erdirip erdirmeyeceği de.

Yapay Zeka asla öğretmenliği bitirmeyecek.

Aksine öğretmenliğin önemini arttıracak.

Öğretmenlik mentörlüğe dönüşecek. Hayal etmeyi sağlayan öğretmen gelişimin baş rolünde olacak. Vatan sevgisi çok önemli.

Hedeflerini çizmiş, sanat ve sporla birlikte uğraşan gençlerle birlikte olmak bizi daha da umutlu kılıyor. Şehitlerimiz var biliyorsunuz, bu üzücü olaya rağmen pes etmeyeceğiz.

Bu vatan için daha çok çalışacağız.

Hedeflerimizi doğru belirleyerek zihnimizi güzel fikirlerle dolduralım. Çevremizi de güzel dostlarla. Dostlarımız en önemli motivasyon kaynaklarımızdan olacak hayatımız boyunca. Öncelikle, kalplere Allah'ın hükmettiğini hiç unutmayalım. Sonra da dostlarımızla ferahlayalım. Yalnız kaldığınız zamanlar da olacak, daha doğrusu yalnız hissettiğiniz. Duruşunuz ve bilginiz varsa, üstüne mesleğinizi de iyi yapıyorsanız o duygu sizi asla yıkmaz, uzun da sürmez.

İnsanın kendi yapısına, fıtratına uygun yaşayabilmenin de önemine değinen Bakan Yardımcımız mutlu yaşamanın sırrının da burada gizli olabileceğini belirtti. Celile Eren Ökten'i öğrencilerle birlikte dinlediğimde Frank Ocean'ın şu sözleri kulaklarımda çınladı: "Sessizce sıkı çalışın,bırakın başarı sesiniz olsun." Sohbetin devamında ise Albert Einstein'in sözlerini hatırladım "Sadece başarılı bir insan olmaya değil, değerli bir insan olmaya çalışın."