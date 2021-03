Eski şarkılar gibidir hayallerimiz.

Vazgeçemeyiz.

Unutur fakat ilk fırsatta hatırlatacak nedenler buluveririz..

Olmasını istediğiniz veya ertelediğiniz her şey anılarınızdan fırlayıveririz ansızın.

Bazen gerçekle hayal arasında kalırsınız. Yaşadığınız her şey gerçekten sizin istekleriniz miydi?

Düşündüklerinizi mi yaşadınız?

Yaşadıklarınız mıydı mı kurguladığınız hayalleriniz.



BAŞIRININ ÖN KOŞULU

Çocuk yıllarımız, en çok hafızamızda yer alan isteklerimiz.

Hangimiz gerçekten arzularımıza kavuştuk? Yaşamın ilk basamaklarında unuttuğumuz saf isteklerimiz. Yaşamın bir anında aniden bir sancı gibi yüreğimize saplanması. Nedenini çözemediğimiz pişmanlıklarımız.

Oysa hepimiz evrenin masum çocukları olarak geldik bu dünyaya. Ne umutlarımız, kağıttan kayıklarımız, kumdan kalelerimiz vardı. Saatlerce ter dökerek kurardık bu oyunları.

Mutluyduk huzurluyduk. Hayal kurmak insanın zekasını da geliştiren bir işlem olarak anlatılır uzmanlar tarafından. William Russell, "Büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır" demektedir.

Bu, hayal kurmanın, özellikle büyük bir hayal kurmanın saçma olmadığını, dahası büyük işler başarmak için bir ön koşul olduğunu belirtmektedir.



HEP CANLI TUTUN

Hayaller insanı öylesine motive eder ki, belli bir süre sonunda siz hayalin peşini bıraksanız da hayaller sizin peşinizi bırakmaz.

Zaten bizi hayata bağlayan biraz da gerçekleşmemiş hayaller değil midir? "Hayallerini ve ideallerini bıraktıysan bari yaşamayı da bırak" der Marian Anderson.

Siz hayalinizin peşinden koşun ve görün ki o hayal sizi hayat yolunda elinizden tutacak, terinizi silecek ve varış yerinde sizi bekliyor olacaktır.

Hayallerinizi hep canlı tutun ki hayat size hep renkli görünsün.

Hayalleriniz için heyecanlanın ve ona hazırlanın. Hayalinizin ışığını söndürmeyin ki o da sizi karanlıkta bırakmasın. Hani bir şarkıda söylenir 'tozpembe hayaller vardı, pembesi gitti tozu kaldı'.

Hayallerinizi gözünüzün önünde hep canlı tutun ki pembesi size kalsın ve tozlanmasın. Hayalinizi gözünüz kapayınca değil açıkken de görmeye çalışın.Gelecekte nasıl bir dünya istiyorsanız önce hayal edin. Hayalin başladığı yerde zafer için de geri sayımda başlamıştır. Ayaklarını yere basın ve yıldızlara uzanmaya devam edin. Çevrenizdekilerin hayallerine de destek olun. Dikkat edin kurduğunuz hayal kırdığınız hayal olmasın.



HAYATA KARIŞMALISINIZ

En önemli konulardan biri de aşkta hayal kırıklığı yaşamak.

Hemen herkes aşkta hayal kırıklığına uğrar, düşer ve yara alır. En büyük hata, bu güzel seremoniden kaçmak için sevgiyi kötülemek ve ondan uzaklaşmaktır.

Yazar Candan Ünal'ın çok sevdiğim aşka bakış açısını paylaşmak istiyorum. "Yüreğinizde neler kabuk bağlamış olursa olsun, kendiniz için tekrar sevmenin peşine düşmelisiniz.

Sokağa çıkmalı ve hayata karışmalısınız. Ayrılıkların ardından elbette toparlanmak için biraz zaman geçmesi gerekir ancak bunu bir iyileşme dönemi olarak algılamak zorundayız.

Sevgiye ve aşka küserek, inancımızı yitirerek yaşamayı denemek, renksiz ve boş bir hayatı seçmek ve yenilgiyi kabul etmek demektir. Aşkın kendi bir meydan okumadır ve aşktan kaçtıkça, ona küstükçe, hayatı beklemeye almışsınız demektir.

Her düş kırıklığının ardından üstünüzü başınızı temizleyip, tekrar yola çıkmaktan ve sevgiye olan inancınızı inadına daha çok güçlendirmekten başka yol yoktur. Diğer yol sadece zaman kaybı ve hayatı ertelemektir. İyi ki hayallerimiz var.



Hayal gücü ne ilahi bir armağandır. Goethe