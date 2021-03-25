KOÇ: KISA yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız.

Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.

BOĞA: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken şey olayları kısa sürede toparlamanızdır.

Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.

İKİZLER: DUYGUSAL konularınızda hassas olacağınız bir gün. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.

YENGEÇ: HER türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Çalışmalarınızı yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlikten vazgeçmemelisiniz.

ASLAN: OLUMSUZLUKLARDAN etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirin. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. çelişki yaratmaktan kaçının.

BAŞAK: YENİ bir başlangıç, gelecekte çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

TERAZİ: BAZILARINIZ, ruhsal anlamda kendilerini zayıf hissederlerken, zaaflarında artışlar olabilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin ilginç teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı kullanın.

AKREP: BEKLEDİĞİNİZ ilgiyi görmediğinizde duygularınız yaralanıyor. Başarı kazanırken, aynı zamanda düşmanlarınız çoğalıyor.

Şüpheci yönleriniz nüksettiğinde gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.

YAY: MADDİ konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Yönetilmekten hoşlanmadığınız için, girişimci insanları tercih ediyorsunuz.

OĞLAK: İNATÇI yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda gelişmeyi henüz yakalayamadınız.

KOVA: AKRABALARINIZLA beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde, sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, çevrenize karşı kırıcı olabilirsiniz.

BALIK: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.

Aslında kişiselliğinizi ortaya koymak için çabaya ihtiyacınız yok.