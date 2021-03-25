KOÇ: KISA yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız.
Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.
BOĞA: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken şey olayları kısa sürede toparlamanızdır.
Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.
İKİZLER: DUYGUSAL konularınızda hassas olacağınız bir gün. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.
YENGEÇ: HER türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Çalışmalarınızı yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlikten vazgeçmemelisiniz.
ASLAN: OLUMSUZLUKLARDAN etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirin. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. çelişki yaratmaktan kaçının.
BAŞAK: YENİ bir başlangıç, gelecekte çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.
TERAZİ: BAZILARINIZ, ruhsal anlamda kendilerini zayıf hissederlerken, zaaflarında artışlar olabilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin ilginç teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı kullanın.
AKREP: BEKLEDİĞİNİZ ilgiyi görmediğinizde duygularınız yaralanıyor. Başarı kazanırken, aynı zamanda düşmanlarınız çoğalıyor.
Şüpheci yönleriniz nüksettiğinde gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.
YAY: MADDİ konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.
Yönetilmekten hoşlanmadığınız için, girişimci insanları tercih ediyorsunuz.
OĞLAK: İNATÇI yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizdeki insanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda gelişmeyi henüz yakalayamadınız.
KOVA: AKRABALARINIZLA beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde, sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, çevrenize karşı kırıcı olabilirsiniz.
BALIK: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.
Aslında kişiselliğinizi ortaya koymak için çabaya ihtiyacınız yok.