Doğru yolu buldular

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Fransa maçında verdiği asker selamı nedeniyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve cezaya gerek olmadığını açıkladı

UEFA, A Milli Takımımızın futbolcularının "asker selamı" için açtığı soruşturmada kararını verdi ve ceza tayinine yer olmadığını duyurdu. Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla asker selamı vermiş ancak UEFA, konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı'nın yanı sıra Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya savunma vermişti. Yapılan savunmalar sonrası UEFA, konuyla ilgili TFF ve milli takım için cezai durum gerektirmediğine hükmetti. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.





SERVET YARDIMCI'DAN AÇIKLAMA

EURO 2020 elemelerinde 1-1 berabere biten Fransa maçında, Kaan Ayhan'ın golünden sonra A Milli Futbol Takımımızın verdiği "asker selamı" üzerine UEFA soruşturma açmıştı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Bu kadar çok örnek varken sırf Türkiye'yi haksız yere cezalandırmak isteyenler gerekli karşılığı aldı" dedi.