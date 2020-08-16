Cim-Bom’da işlem tamam

Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek arayışlarına hız veren Galatasaray, son olarak Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattı. Olympiakos'un sözleşme uzatma teklifini reddeden Omar Elabdellaoui'nin gelmesiyle Cim-Bom bir önemli transferi de noktalamış oldu. Cim-Bom daha önce yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlamıştı. 28 yaşındaki Omar Elabdellaoui, yıllık 1.5 milyon Euro alacak, vergilerle birlikte Galatasaray'a maliyeti 2.1 milyon Euro olacak. 1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyiyor. İstikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak

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FATİH ÖZTÜRK 2 YILLIK İMZAYI ATTI

ÖTE yandan Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı sonrası aradığı kaleciyi buldu. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan ayrılan 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk ile 2 yıllığına anlaştı. Dün imza atan Fatih imza töreninde, "Herkesin hayalini kurduğu yerdeyim. Elimdeni geleni yapacağım "dedi.