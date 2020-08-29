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Haberler Spor Menemenspor, Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı

, Ömer Faruk 'yi kadrosuna kattı

1. lig ekiplerinden , son olarak Gölcükspor'da forma giyen Ömer Faruk ile sözleşme imzaladı. İmza törenine, 'den yeniden kiralanan da katıldı.

Menemenspor, Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı

AA

29.08.2020, 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,15:28

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Gölcükspor'da forma giyen Ömer Faruk Canbirdi ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol açık oyuncusu Canbirdi ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulubün altyapısından yetişen Hejar Tan ve Emir Erçevik ile de 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Bu arada imza törenine, Göztepe'den yeniden kiralanan Yusuf Talum da katıldı.

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