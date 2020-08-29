Menemenspor, Ömer Faruk Canbirdi'yi kadrosuna kattı

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Gölcükspor'da forma giyen Ömer Faruk Canbirdi ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol açık oyuncusu Canbirdi ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulubün altyapısından yetişen Hejar Tan ve Emir Erçevik ile de 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Bu arada imza törenine, Göztepe'den yeniden kiralanan Yusuf Talum da katıldı.

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