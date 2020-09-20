Büyük protesto

Akhisasporlu oyuncular, Bandırma maçında kulübün içinde bulunduğu maddi darboğazı karşılaşmanın ilk düdüğünden sonra hareketsiz kalarak protesto etti. Yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden birçok oyuncusunu kaybeden ve takım içindeki futbolculara ödeme yapmakta zorlanan Akigo'da oyuncular ilk 30 saniye kıpardamadı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor ile Akhisarspor 16 yıl sonra karşı karşıya geldi. İki ekip en son 2004 yılında 3. Lig 4. Grup'ta aynı kategoride kozlarını paylaşmıştı. Taraflar bugün resmi maçlarda 5. kez kozlarını paylaştı. Geride kalan 4 maçın üçünü Bandırma ekibi kazanırken, Akigo ise sahadan 1 kez galip ayrılmayı başardı.