UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü İngiltere'nin Tottenham ile Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Cem Satman üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak.

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