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'ne yeni orta saha

, 'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için 'ya getirdi. 23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

MKE Ankaragücü'ne yeni orta saha

AA

22.09.2020, 11:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,11:37

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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