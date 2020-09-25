  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep ? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

'e başarılı bir şekilde başlayan ve ilk 2 haftada 4 puan toplayan , 3. hafta mücadelesinde yarın FK'yi konuk edecek. Taraftarlar maça dair detayları şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep ? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda?

25.09.2020, 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,14:16

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı lider olarak kapatan Göz-Göz, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe,Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak. Peki, Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe - Gaziantep maçı, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gaziantep maçı, BeIN Sports 2'den yayınlanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Göz-Göz, Marko Mihojevic'i transfer etti Fenerbahçe Samatta'yı resmen duyurdu Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA