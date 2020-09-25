Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftayı lider olarak kapatan Göz-Göz, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe,Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak. Peki, Göztepe - Gaziantep maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep maçı saat kaçta? Göztepe - Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe - Gaziantep maçı, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gaziantep maçı, BeIN Sports 2'den yayınlanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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