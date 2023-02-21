Ganalı Atsu için askeri tören

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da konakladığı Rönesans Rezidans'ın enkazından cansız bedeni çıkarılan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı. Geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde hava yoluyla başkent Akra'ya getirilen Atsu'nun cenazesi, Ganalı askerler tarafından taşındı. Cenazeye Atsu'nun ailesiyle birlikte Gana'nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton da refakat etti. Törende hükümet yetkilileri ile birlikte Gana Futbol Federasyonu temsilcileri de yer aldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

ATSU'NUN ailesi ve sevenleri de aprondaki törene koştu. Ayrıca Atsu'nun Gana'da yardım ettiği ailelerin yanı sıra sevenleri de futbolcu için büyük gözyaşı döktü. Christian Atsu'nun cenazesi törenin ardından askeri hastane morguna götürüldü. 65 kez Gana Milli Takımı formasını giyen 31 yaşındaki Atsu'nun ne zaman defnedileceği henüz açıklanmadı.

MUHAMMED KUDUS VATANDASINI UNUTMADI

HOLLANDA Eredivisie'de Sparta Rotterdam'ı konuk eden Ajax müsabakayı 4-0 kazanırken Ganalı Mohammed Kudus, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşı Christian Atsu'yu unutmadı. Takımının 4. golünü kaydeden Kudus, gol sevinci sırasında forma içine giydiği Atsu yazılı tişörtünü gösterdi. Attığı golü de 31 yaşında vefat eden vatandaşına adayan futbolcu, "Türkiye'de olanları hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok üzgünüm.

Bu yüzden attığım golü hem Christian Atsu'ya, hem de Türkiye'deki bütün depremzedelere adadım" dedi.